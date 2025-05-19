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Вергун: при переходе в «Уралмаш» психологически я был в самом плохом состоянии

Вергун: при переходе в «Уралмаш» психологически я был в самом плохом состоянии
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился своими чувствами о переходе из «Минска» в екатеринбургский коллектив в 2023 году.

«Я чётко понимал, что второго шанса такого может не быть. Если не попробуешь — не узнаешь. Я должен был это сделать. До этого лето было тяжёлое. Решение оставаться в «Минске» давалось нелегко. Мы понимали, что входим в очень тяжёлую ситуацию изначально, и, может быть, стоило не начинать этот сезон, но мы решили рискнуть. А потом эта серия 0−16… Я чувствовал сумасшедшую ответственность за всё происходящее. Понимаю, что были объективные причины, но оправдываться я не собирался. Говорить «сегодня потренируемся — завтра станем лучше» тоже бессмысленно. Нужно было что-то менять, и решение было принято, но ситуация лишь усугубилась. При переходе в «Уралмаш», психологически я был в, наверное, самом плохом состоянии для такого шага.

Мне очень нравится философская история о том, что первый день в жизни — это приближение к смерти. В тренерской работе твоя первая игра — это приближение к увольнению. Получилось как получилось. Я честно отдал себя всей команде и проекту. Вместе с ними за полтора года, особенно в этом сезоне, я получил невероятный опыт. У меня будет время летом всё это переварить. Уверен, что этот год сделал меня сильнее и как человека, и как тренера. По результату пусть оценивают другие, а задачи, поставленные передо мной, мы выполнили», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».
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