Вергун назвал тренера Евролиги, с которого нужно брать пример

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун считает, что баскетбольным специалистам надо брать пример с главного тренера клуба «Олимпиакос» Георгиса Барцокоса.

«Тренер — это прежде всего педагог, наставник. Профессия включает в себя очень много навыков и умений. Уверен, что у каждого тренера есть свои сильные и слабые стороны. Есть тренеры, которые глубже разбираются в тактике или лучше чувствуют игру. Есть сильные психологи и лидеры. Знаю точно — у каждого должен быть свой «прикол»! По мне, идеальный тренер — это лидер, который умеет выстроить диалог абсолютно со всеми без исключения: найти правильный подход и добиться максимума от каждого из двенадцати человек. Затем — придумать, как помочь им функционировать вместе для достижения общих целей.

Понятно, что всегда есть нюансы и шероховатости: чем выше уровень, тем сложнее задача, потому что сильные личности, конфликты интересов, финансовые вопросы и всё такое. Пример — Георгиос Барцокас. Мне нравится и его стиль игры, и как он ведёт себя, и какой авторитет имеет не только внутри своей организации, но и во всём баскетбольном сообществе. Имя и авторитет помогают и в ситуациях с судьями, и при рассмотрении спорных вопросов Советом лиги. Это фигура, на которую можно равняться», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».