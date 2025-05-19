Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я — из СССР, трудно застать врасплох». Вергун рассказал о жёстком решении тренера в США

«Я — из СССР, трудно застать врасплох». Вергун рассказал о жёстком решении тренера в США
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун вспомнил, как во время одной из игр в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в составе «Бирмингем-Саутерн» главный тренер принял жёсткое решение провести команде тренировку ночью после поражения в одном из матчей.

«Одна из последних игр в конференции. Нам очень нужна победа. Мы готовились неделю: комбинации, скаутинг. К перерыву — минус 20, а играем дома. В раздевалке — кожаные диваны, люстра, приятный интерьер. Тренер — невысокий итальянец, импульсивный, в бешенстве: он разносит напольную лампу со словами: «Молите бога, чтобы не узнать, что будет, если проиграете!» — и уходит.

Мы возвращаемся в игру: 10 секунд до конца, минус одно очко, вбрасываем мяч в передовой зоне, он берёт тайм-аут. Наш лидер, исландец Якоб Сигурдарсон, который сделал неплохую карьеру в Европе, должен был завершать. Томас ему должен был отдать хенд-офф. А он в итоге решил сделать фейк-хенд-офф и бросил сам с отклонением. Сирена, дужка, отскок — всё кончено.

В раздевалку тренер не приходит, вместо него — ассистент: «Полночь, все в тейпах в зале». По правилам NCAA нельзя тренироваться после игры до наступления новых суток. Весёлая выдалась ночка!

Я из СССР — меня трудно застать врасплох, но то, как он нас «добивал», — это было жёстко. Я в паре с этим исландцем как раз был, который по 40 минут играет, он вообще умирал. Пришлось его просто носить на себе. В итоге заходим в раздевалку, я подхожу к Томасу, как всадил ему, говорю: «Ещё раз так сделаешь — я тебя задушу!» — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«В США тренер дал пистолет, чтобы спасти семейные фото». Крутой путь Ростислава Вергуна
Эксклюзив
«В США тренер дал пистолет, чтобы спасти семейные фото». Крутой путь Ростислава Вергуна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android