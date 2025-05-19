«Я — из СССР, трудно застать врасплох». Вергун рассказал о жёстком решении тренера в США

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун вспомнил, как во время одной из игр в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в составе «Бирмингем-Саутерн» главный тренер принял жёсткое решение провести команде тренировку ночью после поражения в одном из матчей.

«Одна из последних игр в конференции. Нам очень нужна победа. Мы готовились неделю: комбинации, скаутинг. К перерыву — минус 20, а играем дома. В раздевалке — кожаные диваны, люстра, приятный интерьер. Тренер — невысокий итальянец, импульсивный, в бешенстве: он разносит напольную лампу со словами: «Молите бога, чтобы не узнать, что будет, если проиграете!» — и уходит.

Мы возвращаемся в игру: 10 секунд до конца, минус одно очко, вбрасываем мяч в передовой зоне, он берёт тайм-аут. Наш лидер, исландец Якоб Сигурдарсон, который сделал неплохую карьеру в Европе, должен был завершать. Томас ему должен был отдать хенд-офф. А он в итоге решил сделать фейк-хенд-офф и бросил сам с отклонением. Сирена, дужка, отскок — всё кончено.

В раздевалку тренер не приходит, вместо него — ассистент: «Полночь, все в тейпах в зале». По правилам NCAA нельзя тренироваться после игры до наступления новых суток. Весёлая выдалась ночка!

Я из СССР — меня трудно застать врасплох, но то, как он нас «добивал», — это было жёстко. Я в паре с этим исландцем как раз был, который по 40 минут играет, он вообще умирал. Пришлось его просто носить на себе. В итоге заходим в раздевалку, я подхожу к Томасу, как всадил ему, говорю: «Ещё раз так сделаешь — я тебя задушу!» — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».