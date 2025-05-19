Гомельский дал прогноз на шестой матч «Зенит» — «Локо» в серии 1/2 финала плей-офф ЕЛ
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал прогноз на шестой матч в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3-2 в серии). Встреча состоится 19 мая в Краснодаре. Игра начнётся в 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мне кажется, что «Локо» добьётся победы и сравняет счёт. То есть команды будут продолжать одерживать победы на своём поле. И тогда легко сказать, что «Зенит» выиграет серию со счётом 4-3. Однако я жду очень серьёзной борьбы в шестом матче. Такой же или даже более упорной, чем во всех предыдущих матчах, помимо первого», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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