Гомельский дал прогноз на шестой матч «Зенит» — «Локо» в серии 1/2 финала плей-офф ЕЛ

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал прогноз на шестой матч в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3-2 в серии). Встреча состоится 19 мая в Краснодаре. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Мне кажется, что «Локо» добьётся победы и сравняет счёт. То есть команды будут продолжать одерживать победы на своём поле. И тогда легко сказать, что «Зенит» выиграет серию со счётом 4-3. Однако я жду очень серьёзной борьбы в шестом матче. Такой же или даже более упорной, чем во всех предыдущих матчах, помимо первого», — написал Гомельский на своём официальном сайте.