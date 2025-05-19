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Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс, результат матча 19 мая 2025, счёт 125:93, седьмой матч 1/4 финала плей-офф НБА

«Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 32 очка и вышла в полуфинал плей-офф НБА
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В ночь с 18 на 19 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 125:93 и победили в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Оклахома» вышла в полуфинал плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 24, Холмгрен - 13, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 1, Джонс, Уильямс, Дженг
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Браун - 19, Маррей - 13, Гордон - 8, Портер - 6, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар

Самым результативным игроком среди победителей стал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков, три подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс набрал 24 очка, совершил пять подборов и семь передач.

Самым результативным у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 20 очков, девять подборов и семь передач.

В полуфинале турнира «Оклахома» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

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