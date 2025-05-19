«Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 32 очка и вышла в полуфинал плей-офф НБА

В ночь с 18 на 19 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 125:93 и победили в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Оклахома» вышла в полуфинал плей-офф НБА.

Самым результативным игроком среди победителей стал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков, три подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс набрал 24 очка, совершил пять подборов и семь передач.

Самым результативным у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 20 очков, девять подборов и семь передач.

В полуфинале турнира «Оклахома» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».