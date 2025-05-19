Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА

Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА
Комментарии

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 125:93. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Оклахомы», которая вышла в полуфинал плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 24, Холмгрен - 13, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 1, Джонс, Уильямс, Дженг
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Браун - 19, Маррей - 13, Гордон - 8, Портер - 6, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс», первая встреча состоится уже 22 мая. В финале Западной конференции сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер», первый матч между ними пройдёт 21 мая.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
Материалы по теме
Йокич и «Денвер» вылетели из плей-офф НБА. Геройства хромого напарника не хватило! LIVE
Live
Йокич и «Денвер» вылетели из плей-офф НБА. Геройства хромого напарника не хватило! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android