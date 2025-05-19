Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 125:93. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Оклахомы», которая вышла в полуфинал плей-офф НБА.

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс», первая встреча состоится уже 22 мая. В финале Западной конференции сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер», первый матч между ними пройдёт 21 мая.