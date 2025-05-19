«В ближайшие дни будет много пива». Йокич – о вылете «Денвера» из плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в четвертьфинале плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (3-4).

«В ближайшие пару дней, вероятно, будет много пива», — приводит слова Йокича Sporting News.

В седьмом матче серии Йокич стал самым результативным в составе «Денвера», набрав 20 очков, а также сделав девять подборов и семь передач.

В полуфинале турнира «Оклахома» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз». В другом полуфинальном матче сойдутся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

Действующим победителем турнира является «Бостон Селтикс», который в решающей серии прошлого года обыграл «Даллас Маверикс».