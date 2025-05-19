Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В ближайшие дни будет много пива». Йокич – о вылете «Денвера» из плей-офф НБА

«В ближайшие дни будет много пива». Йокич – о вылете «Денвера» из плей-офф НБА
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в четвертьфинале плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (3-4).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 24, Холмгрен - 13, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 1, Джонс, Уильямс, Дженг
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Браун - 19, Маррей - 13, Гордон - 8, Портер - 6, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар

«В ближайшие пару дней, вероятно, будет много пива», — приводит слова Йокича Sporting News.

В седьмом матче серии Йокич стал самым результативным в составе «Денвера», набрав 20 очков, а также сделав девять подборов и семь передач.

В полуфинале турнира «Оклахома» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз». В другом полуфинальном матче сойдутся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

Действующим победителем турнира является «Бостон Селтикс», который в решающей серии прошлого года обыграл «Даллас Маверикс».

Материалы по теме
Йокич и «Денвер» вылетели из плей-офф НБА. Даже геройства хромого напарника не хватило!
Йокич и «Денвер» вылетели из плей-офф НБА. Даже геройства хромого напарника не хватило!
Календарь плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android