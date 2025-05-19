Анастасия Косу снова сыграла ограниченное время в матче женской НБА

Сегодня, 19 мая, завершился матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Лос-Анджелес Спаркс» принимал «Миннесоту Линкс». Игра закончилась со счётом 89:75 в пользу гостевой команды.

20-летняя российская баскетболиста Анастасия Олаири Косу, играющая на позиции форварда, приняла участие во втором матче в рамках североамериканской лиги.

На этот раз её игровое время составило всего 20 секунд, в течение которых она не сумела проявить себя в атакующих или иных результативных действиях. При этом её команда «Миннесота» одержала вторую подряд победу в текущем регулярном чемпионате.

Анастасия Косу исполнила победный танец с «Миннесотой»: