Результаты игрового дня плей-офф НБА 19 мая
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В ночь с 18 на 19 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф встречались «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогом завершившейся встречи.
Все результаты игрового дня НБА 19 мая:
«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 125:93.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 24, Холмгрен - 13, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 1, Джонс, Уильямс, Дженг
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Браун - 19, Маррей - 13, Гордон - 8, Портер - 6, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
После этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Оклахомы». Таким образом, «Тандер пробились в следующую стадию соревнований, где сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». «Миннесота», в свою очередь, ранее прошла «Голден Стэйт Уорриорз».
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