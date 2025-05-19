Результаты игрового дня плей-офф НБА 19 мая

В ночь с 18 на 19 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф встречались «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогом завершившейся встречи.

Все результаты игрового дня НБА 19 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 125:93.

После этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Оклахомы». Таким образом, «Тандер пробились в следующую стадию соревнований, где сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». «Миннесота», в свою очередь, ранее прошла «Голден Стэйт Уорриорз».

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