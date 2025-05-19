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Назван игрок НБА, чьи параметры схожи с Егором Дёминым

Назван игрок НБА, чьи параметры схожи с Егором Дёминым
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Известный журналист и аналитик драфта НБА Джонатан Гивони в одной из социальных сетей поделился сравнением российского баскетболиста Егора Дёмина с игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэни Авдией.

В возрасте 18 лет Авдия был ростом 205 см (6 футов 8,75 дюйма), весил 98,8 кг (218 фунтов), имел размах рук 208 см (6 футов 10 дюйма) и достигал высоту стоя в 269 см (8 футов 10 дюйма).

В свою очередь, показатели Дёмина на драфт-комбайне НБА следующие:

  • рост без обуви: 203,8 см (6 футов 8,25 дюйма);
  • вес: 90,3 кг (199,2 фунта);
  • размах рук: 208,9 см (6 футов 10,25 дюйма);
  • достигаемая высота стоя: 268 см (8 футов 9,5 дюйма).

Отметим, что Авдия является форвардом, в то время как Дёмин — разыгрывающий.

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