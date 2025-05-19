«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

В понедельник, 19 мая, состоится шестой матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая начнётся в 20:00 мск.

Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги. В настоящий момент счёт в серии 3-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Ранее в финал уже вышел ЦСКА, в полуфинале победивший УНИКС.

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