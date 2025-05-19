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«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть
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В понедельник, 19 мая, состоится шестой матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги. В настоящий момент счёт в серии 3-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Ранее в финал уже вышел ЦСКА, в полуфинале победивший УНИКС.

Следить за матчем:
В Единой лиге горячо! «Локомотив» и «Зенит» в шестом матче в Краснодаре. LIVE
Live
В Единой лиге горячо! «Локомотив» и «Зенит» в шестом матче в Краснодаре. LIVE

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