Йокич после вылета «Денвера» лидирует в семи статистических показателях плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продемонстрировал впечатляющую статистику в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона.

Сербский игрок в настоящий момент является лидером сразу по нескольким ключевым показателям: занимает первое место по набранным очкам (367), результативным передачам (112), подборам (178) и перехватам (28). Кроме того, Никола является лидером по дабл-даблам (восемь) и трипл-даблам (три) в плей-офф, а также занимает первое место по показателю реализованных бросков с игры (131).

Напомним, «Денвер» закончил борьбу в плей-офф, уступив во втором раунде клубу «Оклахома-Сити Тандер» (3-4 в серии).

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