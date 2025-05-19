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Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 19 мая

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 19 мая
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Сегодня, 19 мая, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча, где встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 19 мая:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

В настоящий момент счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, 3-2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, победа в сегодняшнем матче может вывести «Зенит» в финал соревнований, куда ранее уже вышел московский ЦСКА.

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