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Экс-игрок НБА высказался о предстоящем дебютном бое в боксе

Экс-игрок НБА высказался о предстоящем дебютном бое в боксе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), новичок года североамериканской лиги в сезоне-2023/2024 Майкл Картер-Уильямс поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке. 29 мая он встретится с Сэмом Хативом в рамках любительского боя во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке.

«Посмотрим, к чему приведёт меня этот опыт, но я определённо хочу драться. Однозначно хочу участвовать в боях. Знаю, меня попытаются нокаутировать. Но я и сам готовлюсь к тому же», — приводит слова Картера-Уильямса издание TMZ.

Майкл завершил карьеру в 2023 году. В НБА он представлял такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс», «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик».

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