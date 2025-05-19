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«Помогите!» Видео задержания игрока из США, которому грозит смертная казнь в Индонезии

«Помогите!» Видео задержания игрока из США, которому грозит смертная казнь в Индонезии
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Появилось видео задержания в Индонезии американского баскетболиста Джареда Шоу. Игрок был арестован за попытку контрабанды конфет с содержанием дельта-9-тетраканнабинол — одно из основных и наиболее известных действующих веществ марихуаны. В момент задержания спортсмен несколько раз кричал «Помогите!».

Арест американского баскетболиста Джареда Шоу:

Шоу был арестован 7 мая. Арест последовал за наводкой от сотрудников таможни аэропорта, которые сообщили, что на имя американца пришла подозрительная посылка из Таиланда. В квартире Джареда обнаружили 132 конфеты с каннабисом. В Индонезии ему может грозить 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.

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