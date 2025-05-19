Карасёв ответил, что нужно «Зениту» для победы в полуфинале с «Локомотивом» в Краснодаре

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о предстоящем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра состоится сегодня, 19 мая, в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

«Хочется закончить в Краснодаре, взять победу на выезде. Прежде всего нужно просто выступить так же, как мы сыграли в Петербурге: все вместе, один за всех, и все за одного. Надеюсь, что наши болельщики будут поддерживать нас через экран, и мы постараемся сделать максимум, чтобы сегодня обеспечить себе выход в финал», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, в настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу «Зенита». В случае сегодняшней победы клуб из Санкт-Петербурга выйдет в финал турнира.

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