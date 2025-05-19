Расписание матчей финалов конференций плей-офф НБА сезона-2024/2025

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Стало известно расписание матчей финалов конференций Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.

Напомним, в решающем противостоянии на Востоке встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс», а на Западе сыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

Серия между «Нью-Йорком» и «Индианой» стартует 22 мая на домашней площадке «Никс». Следующие матчи серии запланированы на 24, 26 и 28 мая. При необходимости серия продолжится 30 мая, 1 и 3 июня.

Серия между «Оклахомой» и «Миннесотой» начнётся в 21 мая в 3:30 мск на домашнем паркете «Тандер». Следующие матчи серии пройдут 23, 25, 27 мая. При необходимости серия продолжится 29, 31 мая и 2 июня.

Действующим победителем турнира является «Бостон Селтикс».

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