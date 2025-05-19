Определились все финалисты конференции в Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025. В решающем противостоянии на Востоке сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс», а на Западе встретятся «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: кто станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025?

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации победителем стал «Бостон Селтикс». В финале «кельты» встречались с «Даллас Маверкс» и взяли верх в серии со счётом 4-1.

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля: