Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич – о возможном участии в ЧЕ-2025: посмотрим, но в ближайшие пару дней – много пива

Йокич – о возможном участии в ЧЕ-2025: посмотрим, но в ближайшие пару дней – много пива
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мыслями относительно планов на межсезонье. Ранее «Денвер» закончил борьбу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), уступив «Оклахоме-Сити Тандер» во втором раунде (3-4 в серии).

«Думаю, Олимпиада сделала меня ещё лучше. Возможность представлять свою страну, играя по другим правилам с другими напарниками, позволила мне добиться прогресса. Сейчас я должен принять решение. Впереди Евробаскет. Мне нужно пообщаться с тренерами и, скажем так, некоторыми ключевыми игроками. Так что посмотрим. Но пока, в ближайшие пару дней, вероятно, будет много пива», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 состоится с 27 августа по 14 сентября.

Материалы по теме
Тихий убийца. Он заткнул Йокича в решающем матче, хотя меньше серба на две головы
Тихий убийца. Он заткнул Йокича в решающем матче, хотя меньше серба на две головы

Йокич играет с дочерью перед шестым матчем с «Оклахомой»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android