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«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 19 мая, состоится шестой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Таким образом, победа в сегодняшней встрече может вывести «Зенит» в финал соревнований.

Ранее первым финалистом уже стал ЦСКА. В полуфинале московский клуб одолел казанский УНИКС.

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