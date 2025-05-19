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«40 дней трезвости». Сын Майкла Джордана опубликовал новый пост

«40 дней трезвости». Сын Майкла Джордана опубликовал новый пост
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Маркс Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей информацией.

«40 дней трезвости. В процессе», — написал Джордан.

Напомним, Маркус был арестован в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде. Впоследствии сыну Джордана предъявили обвинение в преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции. Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».

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