Экс-игрок НБА назвал ключевую проблему Луки Дончича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эл Харрингтон высказал мнение, что к концу сезонов североамериканской лиги словенский разыгрывающий Лука Дончич выглядит слишком уставшим. Сейчас Дончич выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я большой фанат Луки. Считаю его одним из величайших игроков всех времён. Но к концу сезона он как бы выдыхается, и это то, что меня всегда беспокоило насчёт него. Сезон длинный… и, если ты не заботишься о себе по ходу чемпионата, нужно понимать, что в плей-офф нагрузка становится очень напряжённой», — сказал Харрингтон на YouTube-канале Sloane Knows.

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: