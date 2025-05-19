Ведищев — перед шестым матчем 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»: отступать «Локо» больше некуда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий о предстоящем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 19 мая, в Краснодаре. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы.

«Отступать нам больше некуда, счёт в серии 2-3. Мы играем дома и должны навязать сопернику борьбу на каждом сантиметре площадки, быть хладнокровными и неуступчивыми.

Понимаем, что нам нужно остановить нападение «Зенита», в составе которого много игроков, способных эффективно атаковать. Наша главная задача — выполнить план на встречу и сделать это с полной самоотдачей и концентрацией. В целом нам необходимо показать защиту другого уровня, нежели в предыдущей игре, и вернуться в Санкт-Петербург на седьмой матч. Надеюсь, мы сделали правильные выводы и покажем характер и волю к победе», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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