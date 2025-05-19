ESPN US улучшил прогноз по выбору Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

Известный североамериканский спортивный портал ESPN US обновил прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Согласно мнению обозревателей издания, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассматривается как потенциальный 11-й номер драфта, который сейчас принадлежит команде «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Отметим, что неделей ранее ESPN US предполагал, что Дёмин будет выбран под 12-м номером на драфте.

В сезоне-2024/2025 Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании российский игрок принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. В этом году драфт-мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: