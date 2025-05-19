Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN US улучшил прогноз по выбору Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

ESPN US улучшил прогноз по выбору Егора Дёмина на драфте НБА — 2025
Комментарии

Известный североамериканский спортивный портал ESPN US обновил прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Согласно мнению обозревателей издания, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассматривается как потенциальный 11-й номер драфта, который сейчас принадлежит команде «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Отметим, что неделей ранее ESPN US предполагал, что Дёмин будет выбран под 12-м номером на драфте.

В сезоне-2024/2025 Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании российский игрок принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. В этом году драфт-мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Материалы по теме
Россиянину Егору Дёмину нашли аналоги в НБА. Но насколько такие сравнения адекватны?
Россиянину Егору Дёмину нашли аналоги в НБА. Но насколько такие сравнения адекватны?

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android