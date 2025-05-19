«Даже главные скептики в НБА признали». Известный драфт-аналитик раскрыл мнение о Дёмине

Известный журналист и драфт-аналитик Джонатан Гивони поделился мнением о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине. Ранее спортсмен принимал участие в драфт-комбайне НБА, который проходил с 11 по 18 мая в Чикаго. После издание ESPN US улучшило свой прогноз относительно выбора россиянина на драфте НБА 2025 года, предположив, что Егор уйдёт под 11-м номером, который сейчас принадлежит команде «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Интрига и потенциал: Дёмин провёл впечатляющую неделю на драфт-комбайне в Чикаго, превзойдя ожидания скаутов не только своими физическими данными — его рост в обуви составил 209 см, — но и ярким выступлением на одном из просмотров. Его игра оставила столь сильное впечатление, что даже самые скептически настроенные представители НБА были вынуждены признать очевидность его таланта.

За последнее время Дёмин заметно прибавил в физическом развитии: несмотря на юношескую внешность, он продолжает крепнуть физически. Его техника броска отличается чистотой, а скорость выпуска мяча внушает оптимизм, даже несмотря на скромные 27% реализации трёхочковых в дебютном сезоне за BYU. Кроме того, клубы НБА особо отметили его серьёзный и ответственный подход во время интервью в Чикаго.

«Трэйл Блэйзерс» могут рассмотреть различные сценарии дальнейших действий с этим драфт-пиком, и выбор высокого гардового игрока с отличным баскетбольным интеллектом, способного вписаться в разные тактические схемы, выглядит весьма перспективным с долгосрочной точки зрения», — сказано в материале Гивони на ESPN US.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: