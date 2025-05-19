Дуэйн Уэйд объяснил, что нужно сделать Тейтуму и Ирвингу в период своего восстановления

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд считает, что лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг должны просто пережить весь период восстановления от травм, которые те получили в рамках выступления в регулярном чемпионате НБА.

«Восстановление после получение травм — это психологическая часть пути. Я заканчивал сезоны, будучи травмированным. Это психологическая составляющая карьеры игрока. Парням нужно лишь пережить это, пережить эти тяжёлые дни.

Когда я травмировал плечо, мой мыслительный процесс о жизни и баскетболе полностью изменился, поскольку я не знал — вернусь ли когда-нибудь тем же игроком, которым был. Не думаю, что в «Майами» были уверены в этом», — приводит слова Уэйда портал The Sports Rush.