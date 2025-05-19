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Джулиус Рэндл: Энтони Эдвардс — самая яркая звезда в команде

Джулиус Рэндл: Энтони Эдвардс — самая яркая звезда в команде
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30-летний американский баскетболист Джулиус Рэндл, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» на позиции форварда, высказался о 23-летнем звёздном защитнике коллектива Энтони Эдвардсе.

«Это невероятно, у него никогда не бывает плохих дней. Энт никогда не приходит в плохом настроении, не бывает такого, что не хочет разговаривать или работать. Он всегда прилагает много усилий, много говорит и взаимодействует с нами. Он такой, какой есть каждый божий день, Эдвардс не меняется.

Самый яркий игрок? Безусловно, это он. Он просто самая яркая звезда у нас. Не только из-за того, что делает на баскетбольной площадке, но и из-за своего характера и того, как он объединяет всех и просто освещает раздевалку своей энергией», — приводит слова Рэндла издание Clutch Points.

«Миннесота» вышла в финал Западной конференции, обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-1. В финале они встретятся с «Оклахомой-Сити Тандер», которая одолела «Денвер Наггетс» — 4-3.

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