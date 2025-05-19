Гомельский назвал решающий фактор, за счёт которого «Нью-Йорк» победил «Бостон»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о победе клуба «Нью-Йорк Никс» в серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс». Команды провели шесть матчей, в четырёх из которых «Нью-Йорк» взял верх. Таким образом, «Никс» обеспечили себе место в финале Восточной конференции.

«Нью-Йорк» выиграл нелёгкую серию у очень сильного соперника. Вся стартовая пятёрка «Нью-Йорка» плюс ещё два игрока ротации сыграли на очень высоком уровне. Оборона «Нью-Йорка» выдержала нагрузку и сыграла решающую роль в победе в серии. Сможет ли защита тренера Тибодо быть такой же эффективной против очень быстрой «Индианы»? Не знаю, но думаю, что Тибодо что-нибудь придумает, чтобы замедлить переход «Индианы» от защиты к нападению, — написал Гомельский на своём официальном сайте.