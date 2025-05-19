Эй Смит — о финале Востока НБА: Брансон — суперзвезда, в отличие от Халибёртона
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о двух лидерах команд-финалисток Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индианы Пэйсерс» — разыгрывающем защитнике «Никс» Джейлене Брансоне и защитнике «Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне.
«[Джейлен] Брансон — суперзвезда. Это не [Тайриз] Халибёртон… его не переоценивают, да, он умеет играть и может защищаться… но он не суперзвезда. От Тайриза не требуется столько усилий, чтобы оправдать нападки газет и журналистов, сколько от Брансона», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.
Противостояние между «Нью-Йорком» и «Индианой» в финале Восточной конференции начнётся в ночь на 22 мая.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
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