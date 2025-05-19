Холидэй ответил, интересно ли ему остаться в «Бостоне» после вылета из плей-офф НБА

34-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий защитник клуба «Бостон Селтикс» американец Джру Холидэй надеется остаться в составе «кельтов» после вылета из серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс».

Клубы провели шесть матчей, четыре из которых сложились в пользу клуба из Нью-Йорка. Таким образом, «Нью-Йорк» обеспечил себе место в финале Восточной конференции.

«Есть прекрасное окно, чтобы добиться успеха, снова завоевать чемпионство. У нас есть возможность победить. Я всё ещё хочу быть частью этого», — сказал Холидэй на пресс-конференции.

Напомним, Джру в рамках плей-офф лиги принял участие в восьми играх. В среднем за матч представитель США набирал 9,5 очка, делал 4,1 подбора, отдавал четыре передачи, а также совершал 0,9 перехвата.