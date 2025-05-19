«Филадельфия» хочет подписать Дюранта или Маркканена — инсайдер

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» собирается провести переговоры по приобретению новой звезды в свой состав, сообщил инсайдер и аналитик канала ESPN Джереми Ву.

«Некоторые команды ожидают, что «Сиксерс» будут активны в переговорах по обмену, и такие имена, как Кевин Дюрант («Финикс Санз») и Лаури Маркканен («Юта Джаз»), могут стать потенциальными целями для обмена, включив в пакет такую звезду, как Пол Джордж и право выбора под третьим номером в 2025 году», — приводит слова Ву ESPN.

В сезоне-2024/2025 «Филадельфия» заняла 13-е место в Восточной конференции и лишила себя шансов на плей-офф.