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Игрок Евролиги оштрафован и дисквалифицирован на несколько встреч за нападение на судью

Игрок Евролиги оштрафован и дисквалифицирован на несколько встреч за нападение на судью
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38-летний сербский разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Милош Теодосич оштрафован на € 10 тыс., а также дисквалифицирован на три игры за нападение на судью в матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги с клубом «Игокеа» (95:90). Об этом сообщает портал Basket News.

В четвёртой четверти встречи Милош получил два технических фола подряд и был удалён с площадки после бурной словесной перепалки — сначала с арбитром, а затем с официальными лицами Адриатической лиги.

Таким образом, дисциплинарный судья организации постановил, что Теодосич должен быть наказан за получение технического фола, установление физического контакта с судьёй и его захват.

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