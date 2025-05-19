Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас усомнился в том, что Дончич будет совершенствовать свою защиту

Аренас усомнился в том, что Дончич будет совершенствовать свою защиту
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас усомнился в том, что у 26-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича есть стремление совершенствовать свою защиту к сезону-2025/2026.

«Мне кажется, что Дончич в следующем сезоне будет в лучшей форме [чем в прошедшем]. Навыки Дончича в защите? Ничего не могу об этом сказать. Либо ты играешь в обороне, либо нет… Я не вижу, чтобы он просто пытался лучше блокировать [соперников]», — приводит слова Аренаса портал The Big Lead.

Ранее Гилберт Аренас рассказал об аварии, в которую попал его сын.

Материалы по теме
«Голова прояснилась». Легенда НБА Аренас рассказал об аварии, в которую попал его сын
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android