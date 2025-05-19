Аренас усомнился в том, что Дончич будет совершенствовать свою защиту

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас усомнился в том, что у 26-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича есть стремление совершенствовать свою защиту к сезону-2025/2026.

«Мне кажется, что Дончич в следующем сезоне будет в лучшей форме [чем в прошедшем]. Навыки Дончича в защите? Ничего не могу об этом сказать. Либо ты играешь в обороне, либо нет… Я не вижу, чтобы он просто пытался лучше блокировать [соперников]», — приводит слова Аренаса портал The Big Lead.

Ранее Гилберт Аренас рассказал об аварии, в которую попал его сын.