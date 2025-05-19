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Локомотив-Кубань — Зенит, результат матча 19 мая 2025, счет 75:74, 1/2 финала, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» отыграл 17 очков и сравнял счёт в серии с «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ
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В понедельник, 19 мая, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Краснодарцы со счётом 75:74 (19:24; 12:21; 22:12; 22:17) одержали победу и перевели противостояние в седьмую игру. По ходу встречи «Локомотив» уступал 17 очков.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

Лучшим игроком матча в составе «Локомотива-Кубань» стал американский защитник Патрик Миллер — 28 очков, шесть подборов, три передачи и один перехват при трёх потерях. У Таджера Маккола 20 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват при трёх потерях.

У «Зенита» наибольшую ценность коллективу принёс американо-ивуарийский форвард Алекс Пойтресс, набравший по ходу игры 23 очка, три подбора и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+23».

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