«Локомотив-Кубань» отыграл 17 очков и сравнял счёт в серии с «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ

В понедельник, 19 мая, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Краснодарцы со счётом 75:74 (19:24; 12:21; 22:12; 22:17) одержали победу и перевели противостояние в седьмую игру. По ходу встречи «Локомотив» уступал 17 очков.

Лучшим игроком матча в составе «Локомотива-Кубань» стал американский защитник Патрик Миллер — 28 очков, шесть подборов, три передачи и один перехват при трёх потерях. У Таджера Маккола 20 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват при трёх потерях.

У «Зенита» наибольшую ценность коллективу принёс американо-ивуарийский форвард Алекс Пойтресс, набравший по ходу игры 23 очка, три подбора и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+23».