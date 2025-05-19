Ещё один россиянин присоединился к баскетбольному клубу, перейдя в первый дивизион NCAA

Защитник молодёжной команды «Локомотив-Кубань» россиянин Александр Молофеев принял предложение фронт-офиса команды Луизианского университета, которая выступает в первом дивизионе NCAA Об этом сообщает авторитетный телеграм-канала «Перехват».

Российский атлет заключил с командой договор NIL. То есть команда будет выплачивать стипендию, а за выступления он станет получать деньги.

В подошедшем к концу регулярном сезоне Единой молодёжной лиги Александр принял участие в каждой игре. В среднем за игру Молофеев набирал 13,6 очка, делал 4,1 подбора и отдавал 4,6 передачи. Отметим, что Александр также был включён в список сборной России (U20).