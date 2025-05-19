Парсонс сказал, какой игрок изменил своё наследие после 7-й игры «Оклахома» — «Денвер»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказался о чемпионе лиги и двукратном победителе данк-контеста Аароне Гордоне из «Денвер Наггетс», который вышел на паркет в седьмом матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (93:125) с повреждением.

«Наверное, первое, о чём я теперь буду думать, вспоминая седьмой матч между «Оклахомой» и «Денвером», что Аарон Гордон играл с травмой второй степени. И это большая разница между «мне больно» и «у меня травма». И когда в вашей команде есть такой парень, который несмотря на все проблемы берёт и выходит на паркет, то огромный эмоциональный подъём для игроков.

Он точно изменил своё наследие после такого», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.