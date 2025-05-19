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Парсонс сказал, какой игрок изменил своё наследие после 7-й игры «Оклахома» — «Денвер»

Парсонс сказал, какой игрок изменил своё наследие после 7-й игры «Оклахома» — «Денвер»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказался о чемпионе лиги и двукратном победителе данк-контеста Аароне Гордоне из «Денвер Наггетс», который вышел на паркет в седьмом матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (93:125) с повреждением.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 24, Холмгрен - 13, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 1, Джонс, Уильямс, Дженг
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Браун - 19, Маррей - 13, Гордон - 8, Портер - 6, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Пикетт - 6, Тайсон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар

«Наверное, первое, о чём я теперь буду думать, вспоминая седьмой матч между «Оклахомой» и «Денвером», что Аарон Гордон играл с травмой второй степени. И это большая разница между «мне больно» и «у меня травма». И когда в вашей команде есть такой парень, который несмотря на все проблемы берёт и выходит на паркет, то огромный эмоциональный подъём для игроков.

Он точно изменил своё наследие после такого», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

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