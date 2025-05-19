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Тренер «Локомотива» назвал решающий фактор в шестом матче 1/2 финала с «Зенитом» в ЕЛ

Тренер «Локомотива» назвал решающий фактор в шестом матче 1/2 финала с «Зенитом» в ЕЛ
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Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги шестой игры в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (75:74), после которой счёт в серии стал 3-3. Краснодарцы по ходу встречи уступали 17 очков, но смогли победить.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«Мы бились и были вознаграждены за это – выиграли в сумасшедшей концовке. Наверное, по сегодняшней встрече можно сказать, что не всегда побеждает мастерство, но считаю, что наша команда полностью заслужила эту победу. Парни продемонстрировали характер и переломили ход матча, который поначалу складывался совсем не в нашу пользу.

Думаю, решающим фактором стали подборы в нападении. Мы не реализовали очень много бросков, однако именно благодаря подборам смогли вернуться в игру. Ищенко полностью оправдал свой выход в стартовом составе. У него большой потенциал. И сегодня он был нашим лучшим игроком на позиции второго номера – против Бэйкона отзащищался отлично. Теперь мы получили шанс, и в седьмом матче нам нужно его использовать», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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