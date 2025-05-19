Тренер «Локомотива» назвал решающий фактор в шестом матче 1/2 финала с «Зенитом» в ЕЛ

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги шестой игры в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (75:74), после которой счёт в серии стал 3-3. Краснодарцы по ходу встречи уступали 17 очков, но смогли победить.

«Мы бились и были вознаграждены за это – выиграли в сумасшедшей концовке. Наверное, по сегодняшней встрече можно сказать, что не всегда побеждает мастерство, но считаю, что наша команда полностью заслужила эту победу. Парни продемонстрировали характер и переломили ход матча, который поначалу складывался совсем не в нашу пользу.

Думаю, решающим фактором стали подборы в нападении. Мы не реализовали очень много бросков, однако именно благодаря подборам смогли вернуться в игру. Ищенко полностью оправдал свой выход в стартовом составе. У него большой потенциал. И сегодня он был нашим лучшим игроком на позиции второго номера – против Бэйкона отзащищался отлично. Теперь мы получили шанс, и в седьмом матче нам нужно его использовать», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.