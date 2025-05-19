Паскуаль раскрыл, что именно повлияло на исход шестого матча с «Локо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги шестого матча полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой «Локо» со счётом 75:74. Петербуржцы сравняли счёт в серии — 3-3.

«Всю игру мы вели в счёте до самого последнего владения. Жаль, что в итоге уступили, однако у нас есть следующая игра. Конечно, то, что сразу несколько ключевых игроков было на четырёх фолах, повлияло на игру в концовке. Соперник сегодня бросил на 15 штрафных больше, чем мы, что-то подобное мы видели в четвёртой игре. Но что произошло, то произошло. Будем готовиться к седьмому матчу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.