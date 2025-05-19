Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль раскрыл, что именно повлияло на исход шестого матча с «Локо»

Паскуаль раскрыл, что именно повлияло на исход шестого матча с «Локо»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги шестого матча полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой «Локо» со счётом 75:74. Петербуржцы сравняли счёт в серии — 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«Всю игру мы вели в счёте до самого последнего владения. Жаль, что в итоге уступили, однако у нас есть следующая игра. Конечно, то, что сразу несколько ключевых игроков было на четырёх фолах, повлияло на игру в концовке. Соперник сегодня бросил на 15 штрафных больше, чем мы, что-то подобное мы видели в четвёртой игре. Но что произошло, то произошло. Будем готовиться к седьмому матчу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Нас ждёт седьмая игра! «Локомотив» в самой концовке вырвал победу из рук «Зенита»
Нас ждёт седьмая игра! «Локомотив» в самой концовке вырвал победу из рук «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android