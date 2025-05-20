Звезда «Локомотива» Миллер: седьмые матчи — лучшее, что есть в баскетболе

32-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился эмоциями от победы в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (76:74), после которого счёт в противостоянии стал 3-3.

«О чём я думал, когда бросал штрафные на последней минуте? О том, что надо попасть. Я прекрасно помню, как из-за моего промаха с линии мы проиграли «Уралмашу» в регулярке. Теперь о том промахе можно смело забыть.

Мы начали встречу с неправильной энергией. Но в перерыве тренеры нашли правильные слова, и мы включились – в первую очередь в защите. А стоит тебе нормально защищаться, как и в атаке дело начинает идти.

Рассчитываю, что седьмой матч мы с первых секунд начнём с правильной энергией. Седьмые встречи – лучшее, что есть в баскетболе. А для меня она будет особенной ещё и потому, что 22-го у меня день рождения», — приводит слова Миллера пресс-служба Единой лиги.