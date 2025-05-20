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Звезда «Локомотива» Миллер: седьмые матчи — лучшее, что есть в баскетболе

Звезда «Локомотива» Миллер: седьмые матчи — лучшее, что есть в баскетболе
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32-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился эмоциями от победы в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (76:74), после которого счёт в противостоянии стал 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«О чём я думал, когда бросал штрафные на последней минуте? О том, что надо попасть. Я прекрасно помню, как из-за моего промаха с линии мы проиграли «Уралмашу» в регулярке. Теперь о том промахе можно смело забыть.

Мы начали встречу с неправильной энергией. Но в перерыве тренеры нашли правильные слова, и мы включились – в первую очередь в защите. А стоит тебе нормально защищаться, как и в атаке дело начинает идти.

Рассчитываю, что седьмой матч мы с первых секунд начнём с правильной энергией. Седьмые встречи – лучшее, что есть в баскетболе. А для меня она будет особенной ещё и потому, что 22-го у меня день рождения», — приводит слова Миллера пресс-служба Единой лиги.

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