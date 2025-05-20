Гордон, игравший с травмой в 7-м матче, заявил, что НБА надо изменить расписание плей-офф

29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, после выступления с травмой в седьмом матче второго раунда плей-офф с «Оклахомой-Сити Тандер» (93:125) высказался о расписании игр постсезонной части чемпионата.

«Я был бы очень, очень признателен, если бы между играми в плей-офф было несколько дней, а не через день… Результат от игры был бы намного лучше», — приводит слова Гордона издание Clutch Рoints.

Ранее бывший игрок, а ныне эксперт Чендлер Парсонс заявил, что после своего выхода на паркет с травмой Аарон изменил наследие.