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MVP Единой лиги Бэйкон устроил потасовку с охранниками после матча «Локомотив» — «Зенит»

MVP Единой лиги Бэйкон устроил потасовку с охранниками после матча «Локомотив» — «Зенит»
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29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон устроил конфликт после шестого матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ — 2024/2025 против «Локомотива». Игра завершилась со счётом 75:74 в пользу краснодарской команды.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

Инцидент произошёл после финального свистка, когда судьи покидали площадку. Бэйкон неожиданно оказался между ними, а один из охранников попросил его пропустить арбитров. Отмечается, что американец воспринял это замечание в штыки и вступил в словесную перепалку. До серьёзного конфликта дело не дошло — вмешались представители обеих команд.

Напомним, Бэйкон был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного чемпионата 2024/2025 Единой лиги.

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