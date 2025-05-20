MVP Единой лиги Бэйкон устроил потасовку с охранниками после матча «Локомотив» — «Зенит»

29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон устроил конфликт после шестого матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ — 2024/2025 против «Локомотива». Игра завершилась со счётом 75:74 в пользу краснодарской команды.

Инцидент произошёл после финального свистка, когда судьи покидали площадку. Бэйкон неожиданно оказался между ними, а один из охранников попросил его пропустить арбитров. Отмечается, что американец воспринял это замечание в штыки и вступил в словесную перепалку. До серьёзного конфликта дело не дошло — вмешались представители обеих команд.

Напомним, Бэйкон был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного чемпионата 2024/2025 Единой лиги.