Блэйк Гриффин — о «Лейкерс»: обмен Дончича немного всё испортил, не так ли?

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Блэйк Гриффин поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА. «Озёрники» сумели выйти в плей-офф, но уступили в первом раунде клубу «Миннесота Тимбервулвз».

«Им придётся выстроить этот состав для плей-офф. Не думаю, что нынешний состав был хорошо выстроен для этого. Найти способ построить состав вокруг Луки Дончича и Леброна Джеймса будет немного проще. При этом обмен Луки немного всё испортил, не так ли?

Ведь до этого они были намного лучше в защите [с Энтони Дэвисом]. Теперь, в предстоящее межсезонье, им будет нужно проявить креативность и придумать, как разместить нужные элементы вокруг них», — приводит слова Гриффина «РБ Спорт».

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