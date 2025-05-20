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Видео: Влад Голдин потренировался с Тимофеем Мозговым в зале «Лейкерс»

24-летний российский баскетболист Владислав Голдин потренировался вместе с соотечественником Тимофеем Мозговым в зале команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Соответствующим видео на своей странице в социальных сетях поделился сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов, представляющий интересы Голдина.

Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»:

Напомним, с 2020 по 2025 год Владислав выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Российский центровой представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

Отметим, что в сезоне-2016/2017 Мозгов выступал за «Лейкерс».