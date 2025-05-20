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«Многие были очарованы». Известное издание — о Егоре Дёмине на драфт-комбайне НБА

«Многие были очарованы». Известное издание — о Егоре Дёмине на драфт-комбайне НБА
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Американское спортивное издание Clutch Points поделилось мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА.

«Дёмин, который в прошлом сезоне был звёздным игроком BYU [университета Бригама Янга], прославился на комбайне благодаря демонстрации своих бросков и уравновешенному поведению. Дёмин продемонстрировал уверенный и качественный бросок в прыжке во время своего тренировочного дня.

Многие скауты были очарованы стабильностью его бросков, поскольку в университете Дёмин реализовывал лишь 27,3% [с трёхочковой линии]. Обладая большой длиной ног и имея всё необходимое для защиты, Егор вызывал большой интерес у команд, выбирающих игроков в лотерее. По словам источников в лиге, в топ-10 есть несколько команд, которые заинтересованы в том, чтобы лучше узнать о Дёмине в ближайшие недели», — говорится в материале Clutch Points.

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