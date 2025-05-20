Американский журналист — о Егоре Дёмине: он завораживал

Американский журналист Грант Полсен высказался о российском баскетболисте Егоре Дёмине, когда тот ещё играл за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

«Он 19-летний россиянин. Я видел, как он играл, по крайней мере, в одной из последних игр в NCAA. Я не являюсь ярым поклонником баскетбольной команды BYU, но после пяти-семи минут просмотра игры я сразу обратил на него внимание — он буквально выделялся на паркете. Он просто завораживал», — сказал Полсен в эфире радио 106.7 The Fan.

19-летний Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА после одного сезона в NCAA. Егор с командой в плей-офф турнира добрался до стадии Sweet 16.