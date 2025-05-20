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Халибёртон оплатил поездку на матч НБА фанату «Индианы», атакованного толпой

Халибёртон оплатил поездку на матч НБА фанату «Индианы», атакованного толпой
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон оплатил поездку фаната команды на четвёртый матч серии с «Нью-Йорк Никс». Ранее болельщика, которым оказался пожарный по имени Ганс Перес, на улице атаковали фанаты «Нью-Йорка. Это случилось после шестой игры серии между «Никс» и «Бостон Селтикс». Перес тогда был в майке «Индианы».

Фанаты «Никс» напали на поклонника в джерси Халибёртона:

«Я лично хочу пригласить тебя на четвёртую игру. Все в нашей команде будут рады встреться с тобой. Каждый из нас посмотрел это видео», — сказал Халибёртон во время выступления в Pat McAfee Show.

Напомним, финальная серия Восточной конференции НБА между «Индианой» и «Нью-Йорком» начнётся 22 мая.

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