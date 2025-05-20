Журналист назвал команду НБА, в которой не хотел бы видеть Егора Дёмина

Ведущие программы BYU Sports Nation Спенсер Линтон и Джером Джордан в последнем эфире спорт-шоу обсудили вариант с тем, что российский баскетболист Егор Дёмин может оказаться в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Спенсер Линтон. Тебе на самом деле нравится вариант с «Портлендом», или ты просто захотел надеть их майку?

Джером Джордан. Я просто надел их майку. Мне не особо нравится этот вариант, но мне нравится их атрибутика.

В сезоне-2024/2025 Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Российский игрок принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. В этом году мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.