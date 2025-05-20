Фото: футболисты «Краснодара» посетили матч «Локо» и «Зенита» в полуфинале Единой лиги

Игроки футбольного клуба «Краснодар» и главный тренер «быков» Мурад Мусаев посетили шестой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила 19 мая в Краснодаре и завершилась победой «Локо» со счётом 75:74. Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающая игра состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

«Накануне вечером наши парни и главный тренер переквалифицировались в болельщиков и поддерживали баскетбольный «Локо». И не зря. Железнодорожники вырвали победу в матче с «Зенитом» и сравняли счёт в полуфинальной серии. Поздравляем ребят!» — говорится в сообщении пресс-служба «Краснодара».

Фото: https://t.me/fckrasnodar

Фото: https://t.me/fckrasnodar

Фото: https://t.me/fckrasnodar

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