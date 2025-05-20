Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» одержал 300-ю победу в Единой лиге ВТБ. Юбилейной стала победа в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (75:74). После этого успеха счёт в серии стал равным – 3-3. Решающая игра состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

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Напомним, первым финалистом Единой лиги стал московский ЦСКА. В полуфинальной серии армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили со счётом 4-0. ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги. УНИКС в прошлом сезоне завоевал серебро, бронза досталась «Зениту».

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