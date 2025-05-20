«Оклахома» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 3:30 мск
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В ночь с 20 на 21 мая состоится первый матч финала Западной конференции в плей-офф НБА. «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете примет «Миннесоту Тимбервулвз». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 3:30 мск.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Оклахома» в первом раунде плей-офф оказалась сильнее «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-0, а во втором в семи матчах обыграла «Денвер Наггетс» (4-3). «Миннесота» прошла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1) и «Голден Стэйт Уорриорз» (4-1).
Отметим, что «Миннесота» второй сезон подряд выходит в финал Запада. В прошлом году команда во главе с Энтони Эдвардсом уступила «Даллас Маверикс» со счётом 1-4.
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