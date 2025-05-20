«Оклахома» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 3:30 мск

В ночь с 20 на 21 мая состоится первый матч финала Западной конференции в плей-офф НБА. «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете примет «Миннесоту Тимбервулвз». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 3:30 мск.

«Оклахома» в первом раунде плей-офф оказалась сильнее «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-0, а во втором в семи матчах обыграла «Денвер Наггетс» (4-3). «Миннесота» прошла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1) и «Голден Стэйт Уорриорз» (4-1).

Отметим, что «Миннесота» второй сезон подряд выходит в финал Запада. В прошлом году команда во главе с Энтони Эдвардсом уступила «Даллас Маверикс» со счётом 1-4.